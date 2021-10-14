На Telegram составили новый протокол из-за неудаления запрещённого контента

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Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал очередной административный протокол в отношении Telegram из-за отказа удалить запрещённый контент.
На Telegram составили новый протокол из-за неудаления запрещённого контента
  • Reuters

«Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября», — рассказали РИА Новости в суде.

Компании грозит штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, уточняет агентство.

Как ранее сообщили в суде, Facebook и Telegram могут добровольно уплатить назначенные административные штрафы в течение 60 дней с того момента, как постановления вступят в законную силу.

Telegram должен уплатить штрафы по двум постановлениям на 5 млн рублей до 24 октября и ещё по трём постановлениям на 7 млн рублей — до 7 ноября.

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