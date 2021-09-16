В суде назвали сроки для добровольной уплаты штрафов Facebook и Telegram
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в случае невыплаты штрафов распоряжения об исполнении постановлений будут переданы судебным приставам.
Для Facebook срок добровольной выплаты штрафов на 17 млн рублей истекает 19 октября, по другим восьми постановлениям, на сумму в 26 млн рублей, — 28 сентября.
При этом Telegram должен уплатить штрафы по двум постановлениям на 5 млн рублей до 24 октября, ещё по трём постановлениям, на 7 млн рублей, — до 7 ноября.
Ранее Таганский суд направил материалы по делу о штрафе Twitter приставам.