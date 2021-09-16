В суде назвали сроки для добровольной уплаты штрафов Facebook и Telegram

В суде сообщили, что Facebook и Telegram могут добровольно уплатить назначенные административные штрафы в течение 60 дней с того момента, как постановления вступят в законную силу.

Reuters

Об этом информирует ТАСС. Отмечается, что в случае невыплаты штрафов распоряжения об исполнении постановлений будут переданы судебным приставам. Для Facebook срок добровольной выплаты штрафов на 17 млн рублей истекает 19 октября, по другим восьми постановлениям, на сумму в 26 млн рублей, — 28 сентября. При этом Telegram должен уплатить штрафы по двум постановлениям на 5 млн рублей до 24 октября, ещё по трём постановлениям, на 7 млн рублей, — до 7 ноября. Ранее Таганский суд направил материалы по делу о штрафе Twitter приставам.