В АТОР высказались о возможности открытия авиасообщения с Италией

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе высказалась о возможности открытия авиасообщения с Италией.

«Последняя новость, которая сейчас активно обсуждается, в том числе участниками отрасли, — это возможное открытие Италии. Это буквально вчера-сегодня», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Италия на это очень рассчитывает.

«Наши итальянские партнёры говорят, что скорее всего в ноябре будет открыто взаимное сообщение. Но при этом мы не видим никаких объективных предпосылок к этому», — отметила Ломидзе.

Россия в ноябре возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.