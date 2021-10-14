В АТОР высказались о возможности открытия авиасообщения с Италией

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе высказалась о возможности открытия авиасообщения с Италией.
В АТОР высказались о возможности открытия авиасообщения с Италией
  • AP

«Последняя новость, которая сейчас активно обсуждается, в том числе участниками отрасли, — это возможное открытие Италии. Это буквально вчера-сегодня», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Италия на это очень рассчитывает.

«Наши итальянские партнёры говорят, что скорее всего в ноябре будет открыто взаимное сообщение. Но при этом мы не видим никаких объективных предпосылок к этому», — отметила Ломидзе.

Россия в ноябре возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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