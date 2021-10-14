Водолазы ЧФ уничтожили бомбу времён войны под Новороссийском
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Её обнаружили на глубине 2 м около побережья Южного района Новороссийска. Осмотрев объект, водолазы приняли решение уничтожить его на месте.
Операцию по ликвидации осуществляли во взаимодействии с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и силами МВД Новороссийска.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в текущем году севастопольские водолазы подняли более 500 боеприпасов с теплохода «Жан Жорес», который затонул под Феодосией во время Великой Отечественной войны.