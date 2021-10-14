В Удмуртии зафиксировали 342 новых случая COVID-19 за сутки

По данным оперштаба, в Удмуртии за минувшие сутки выявили 342 новых случая коронавируса. Среди заболевших 81 ребёнок и 71 человек старше 65 лет.

Об этом пишет ИА «Удмуртия».

Как отмечается, из больниц после выздоровления выписаны 286 человек, 14 пациентов за сутки скончались.

Прививку от коронавируса сделали 424 027 жителей республики, из них 333 216 завершили цикл вакцинации.

Вместе с тем в Тюменской области количество свободных мест в моногоспиталях сократилось до 7%. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе.

С 15 октября власти открывают ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.

«На 14 октября в регионе работает 16 госпиталей на 2925 коек, свободный коечный фонд оценивается в 7%. 15 октября возобновляет работу по инфекционному профилю санаторий «Градостроитель»: в нём подготовлено 200 коек», — рассказали в оперштабе.

Ранее стало известно, что в Москве зафиксировали 6712 случаев COVID-19 за сутки.