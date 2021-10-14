Песков прокомментировал возможность ужесточения мер по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, возможно ли ужесточение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли черта, после которой власти России будут готовы перейти к «более решительным мерам» в рамках борьбы с коронавирусом. Песков отметил, что «речь не в черте и вряд ли она может быть».

Он добавил, что за время борьбы с пандемией был наработан определённый опыт.

Пресс-секретарь президента заявил, что в России мобилизована вся медицинская инфраструктура, «сейчас больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей».

«До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлёбывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», — сказал Песков.

Он отметил, что нужно существенно активизировать работу по объяснению необходимости вакцинации.

Песков объяснил, что в субъектах России, в которых ситуация приближается к критической и региональная система здравоохранения уже не может оказывать помощь новым пациентам, местные власти принимают решения исходя из своих полномочий.

Ранее в Кремле назвали безответственным отказ от вакцинации.