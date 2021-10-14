Юный вратарь «Ростова», пропустивший от «Сочи» десять мячей, рассказал о своём рекорде

Вратарь латвийского клуба «Валмиера», воспитанник академии «Ростова» Денис Попов рассказал о рекорде Российской премьер-лиги (РПЛ), установленном в матче с «Сочи» (1:10).

«В тот момент я даже не мог думать о рекордах. Приятно, что я оставил след в истории РПЛ и побил рекорд по сейвам, тем более в столь юном возрасте. «Сочи» активно атаковали, нужно было защищаться! Банально не было времени думать ни о чём другом», — цитирует Попова ODDS.RU.

Напомним, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в «Ростове» на матч 19-го тура РПЛ с «Сочи» были отправлены юниоры. Встреча завершилась со счётом 10:1 в пользу сочинской команды.

При этом Попов установил рекорд по сейвам в РПЛ. Он отразил 15 ударов по воротам, в том числе пенальти.

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