В Госдуме прокомментировали законопроект о расширении полномочий Центробанка

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что Центробанку хотят предоставить право по количественному ограничению доли рискованных займов в банковских кредитных портфелях. Такой законопроект может быть принят уже осенью этого года.
В Госдуме прокомментировали законопроект о расширении полномочий Центробанка
  • AP

«Президент ранее поручил до декабря законодательно урегулировать вопрос с правами Центробанка по установлению количественных ограничений на выдачу отдельных видов кредитов банками в случае, если будет прогнозироваться резкое обострение ситуации на финансовом рынке. Законопроект, напомню, был внесён в Госдуму ещё в весеннюю сессию», — рассказал Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Речь прежде всего о необеспеченных кредитах, которые являются самыми рискованными, и по ним в определённый момент граждане просто не смогут выполнять обязательства. Глава Центробанка недавно отметила, что у 30% заёмщиков показатель предельной долговой нагрузки составляет 80%, сказал депутат.

«То есть 80% своих доходов они вынуждены тратить на погашение займов. Это довольно большая цифра. Естественно, Центробанк озабочен этим. И в том числе для того, чтобы охладить пыл кредитных организаций, регулятору даётся право, которое, замечу, необязательно будет использовано», — резюмировал Аксаков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.

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