Чернышенко сообщил о запуске трёх новых суперсервисов на портале госуслуг в 2022 году

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Правительство России планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Об этом сообщил заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко сообщил о запуске трёх новых суперсервисов на портале госуслуг в 2022 году
  • РИА Новости

«В 2022 году мы планируем запустить ещё три суперсервиса», — цитирует ТАСС Чернышенко.

Он уточнил, что среди них «Трудовая миграция онлайн»,  «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство».

Вице-премьер добавил, что одной из задач в следующем году станет расширение функционала уже имеющихся суперсервисов на портале госуслуг, чтобы они были более удобными для граждан.

Так, по словам Чернышенко, правительство планирует подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», который позволит перейти на электронную зачётную книжку и электронный студенческий билет. 

Ранее сообщалось, что с 2023 года граждане России смогут оформить регистрацию по месту жительства через личный кабинет на портале «Госуслуги» без посещения органов регистрационного учёта.

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