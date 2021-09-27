Россияне смогут оформить регистрацию по месту жительства через Госуслуги
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.
«Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021–2023 годы», — заявил собеседник агентства.
Реализовать данную инициативу планируется в 2023 году. По словам представителя МВД, к тому времени россиянам в возрасте старше 14 лет для регистрации по месту жительства необходимо будет посетить орган регистрационного учёта.