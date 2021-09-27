Россияне смогут оформить регистрацию по месту жительства через Госуслуги

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С 2023 года граждане России смогут оформить регистрацию по месту жительства через личный кабинет на портале Госуслуг без посещения органов регистрационного учёта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

«Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021–2023 годы», — заявил собеседник агентства.

Реализовать данную инициативу планируется в 2023 году. По словам представителя МВД, к тому времени россиянам в возрасте старше 14 лет для регистрации по месту жительства необходимо будет посетить орган регистрационного учёта.

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