«Известия»: в России могут появиться региональные операторы по управлению жильём

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В России могут появиться региональные операторы по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Отмечается, что россиян могут лишить права выбирать управляющую компанию (УК). Регулирование этого вопроса могут передать региональным операторам по управлению жильём.

Именно эти организации, как предполагается, будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур.

Сейчас выбор управляющей компании остаётся за собственниками жилья.

Газета приводит отзыв на стратегию, который подготовила комиссия в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое. В документе уточняется, что создание регионального оператора может означать сворачивание рынка и возврат к государственному управлению частным жилищным фондом.

В министерстве подчеркнули, что проект опубликован для широкого обсуждения, говорить о созданных инициативах на данный момент преждевременно.

В сентябре руководитель регионального центра в Московской области «ЖКХ контроль» Валерий Мамчур дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах.

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