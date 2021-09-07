В центре «ЖКХ контроль» дали советы по экономии на ЖКУ

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Руководитель регионального центра в Московской области «ЖКХ контроль» Валерий Мамчур дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах.
В центре «ЖКХ контроль» дали советы по экономии на ЖКУ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Граждане наши должны не выветривать тепло в доме, открывая окна для того, чтобы поступал свежий воздух, а регулировать приборы подачи тепла. Например, поставить элементарную термоголовку. С её помощью можно регулировать подачу тепла в квартире до комфортного состояния», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Мамчур, также можно обратиться в организации, которые проводят аудит ресурсоснабжающих компаний, поскольку, в отличие от управляющих компаний, которые без собрания жильцов не могут повысить тарифы, им такие собрания не нужны.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в беседе с «Известиями» рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.

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