Ректор Шанинки не будет обжаловать решение о его домашнем аресте

Ректор Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергей Зуев не будет обжаловать решение суда о его домашнем аресте.

«Мы пока не собираемся обжаловать это решение и считаем, что оно более адекватно ситуации, чем арест, на котором настаивало следствие», — цитирует ТАСС его адвоката Татьяну Пухову.

По её словам, при вынесении решения суд руководствовался тем, что у Зуева есть проблемы со здоровьем.

Также за ректора поручились 60 человек.

Ранее стало известно, что Зуев отправлен под домашний арест по решению Тверского суда столицы.

До этого в МВД сообщили, что ректор Шанинки Зуев задержан по подозрению в хищении свыше 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования.

В этом деле также фигурирует бывший замминистра просвещения России Марина Ракова.