В Нижегородской области раскрыли 324 преступления с помощью комплекса «Безопасный город» в 2021 году

В Нижегородской области раскрыли 324 преступления с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в январе — сентябре 2021 года.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«25% преступлений — ст. 158 УК России («Кража»), 19% — ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и другие», — заявили в ведомстве.

В 2020 году «Безопасный город» работал в регионе в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе действующая система «Безопасный город» помогла снизить уличную преступность.