В Ставрополе благодаря системе «Безопасный город» снизилось число правонарушений

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В Ставрополе действующая система «Безопасный город» помогла снизить уличную преступность, сообщили в мэрии города.
В Ставрополе благодаря системе «Безопасный город» снизилось число правонарушений
  • РИА Новости

Об этом пишет newstracker.ru.

Систему внедрили 11 лет назад — только в 2021 году в её развитие вложили 10 млн рублей.

Всего по территории Ставрополя специалисты установили более 2,7 тыс. камер видеонаблюдения.

Так, благодаря работе «Безопасного города» в 2020 году количество преступлений на улицах Ставрополя снизилось на 16,4%. Число краж из автомобилей уменьшилось на 43%.

«Разбойных нападений стало в два раза меньше. Вместе с тем выросла и раскрываемость», — добавили в мэрии.

Как ранее сообщал телеканал «360», доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.

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