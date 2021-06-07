В Ставрополе благодаря системе «Безопасный город» снизилось число правонарушений
- РИА Новости
Об этом пишет newstracker.ru.
Систему внедрили 11 лет назад — только в 2021 году в её развитие вложили 10 млн рублей.
Всего по территории Ставрополя специалисты установили более 2,7 тыс. камер видеонаблюдения.
Так, благодаря работе «Безопасного города» в 2020 году количество преступлений на улицах Ставрополя снизилось на 16,4%. Число краж из автомобилей уменьшилось на 43%.
«Разбойных нападений стало в два раза меньше. Вместе с тем выросла и раскрываемость», — добавили в мэрии.
Как ранее сообщал телеканал «360», доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.