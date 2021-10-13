Матвиенко рассказала о главной цели глобального женского сообщества

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на пленарной сессии Евразийского женского форума.
Матвиенко рассказала о главной цели глобального женского сообщества
  • © Совет Федерации РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Наше сегодняшнее заседание задаёт тон и темп всей нашей дальнейшей работе. Я желаю всем нам успеха, который обязательно будет сопутствовать нашим начинаниям, ведь главная цель глобального женского сообщества — повышение качества жизни людей, выстраивание взаимопонимания и доверия между странами и народами во имя мира и устойчивого развития», — заявила Матвиенко.

По её словам, работа по подготовке мероприятия велась фактически без пауз в течение трёх лет — в первую очередь на уровне совета форума.

Также она отметила, что мероприятия можно будет увидеть на цифровой платформе «Женщины за здоровое общество», созданной участниками образовательной программы «Женщина-лидер».

Ранее сообщалось, что Матвиенко встретилась с председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить