Матвиенко рассказала о главной цели глобального женского сообщества

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на пленарной сессии Евразийского женского форума.

Об этом сообщает Life.ru.

«Наше сегодняшнее заседание задаёт тон и темп всей нашей дальнейшей работе. Я желаю всем нам успеха, который обязательно будет сопутствовать нашим начинаниям, ведь главная цель глобального женского сообщества — повышение качества жизни людей, выстраивание взаимопонимания и доверия между странами и народами во имя мира и устойчивого развития», — заявила Матвиенко.

По её словам, работа по подготовке мероприятия велась фактически без пауз в течение трёх лет — в первую очередь на уровне совета форума.

Также она отметила, что мероприятия можно будет увидеть на цифровой платформе «Женщины за здоровое общество», созданной участниками образовательной программы «Женщина-лидер».

Ранее сообщалось, что Матвиенко встретилась с председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.