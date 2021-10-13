В Москве рассказали о действиях сотрудников школы на фоне сообщений о стрельбе
- РИА Новости
Об этом RT сообщили в управлении по развитию государственно-общественного управления и связям с общественностью Департамента образования Москвы.
Отмечается, что 13 октября поступило распоряжение от правоохранительных органов, чтобы учащиеся и сотрудники не покидали здания образовательных организаций на улице Фотиевой, в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащей территории.
«В соответствии с инструкциями администрации школ заперли двери и окна и организовали продолжение образовательного процесса для детей», — заявили в управлении.
Никто из учеников не пострадал. После снятия ограничений школьников отпустили по домам.
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская в беседе с Life.ru рассказала, что задержан подросток, который стрелял по заброшенному зданию из пневматической винтовки.
Она уточнила, что подростка задержали не возле школы и не на территории школы.
13 октября в МВД сообщили, что в Москве задержали молодого человека, открывшего стрельбу из страйкбольного оружия.