В Москве рассказали о действиях сотрудников школы на фоне сообщений о стрельбе

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Администрация школы на улице Фотиевой в Москве после сообщений о стрельбе в этом районе действовала в соответствии с инструкцией: заперла в учебном заведении двери и окна.
В Москве рассказали о действиях сотрудников школы на фоне сообщений о стрельбе
  • РИА Новости

Об этом RT сообщили в управлении по развитию государственно-общественного управления и связям с общественностью Департамента образования Москвы.

Отмечается, что 13 октября поступило распоряжение от правоохранительных органов, чтобы учащиеся и сотрудники не покидали здания образовательных организаций на улице Фотиевой, в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащей территории.

«В соответствии с инструкциями администрации школ заперли двери и окна и организовали продолжение образовательного процесса для детей», — заявили в управлении.

Никто из учеников не пострадал. После снятия ограничений школьников отпустили по домам.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская в беседе с Life.ru рассказала, что задержан подросток, который стрелял по заброшенному зданию из пневматической винтовки.

Она уточнила, что подростка задержали не возле школы и не на территории школы.

13 октября в МВД сообщили, что в Москве задержали молодого человека, открывшего стрельбу из страйкбольного оружия. 

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