Детский омбудсмен прокомментировала сообщения о стрельбе в Москве

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала сообщения о стрельбе в столице.
Детский омбудсмен прокомментировала сообщения о стрельбе в Москве
  • РИА Новости

«Это было не возле школы и не на территории школы. Задержан подросток, который стрелял по заброшенному зданию из пневматической винтовки. Сейчас будем разбираться, откуда у ребёнка пневматика. Уже все дают показания», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, подросток не состоял на учёте.

Кроме того, Ярославская оценила действия руководства и педагогов школы. Она отметила, что они действовали по инструкции.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали молодого человека, открывшего стрельбу из страйкбольного оружия на Ленинском проспекте рядом со школой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить