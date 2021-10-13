Детский омбудсмен прокомментировала сообщения о стрельбе в Москве
- РИА Новости
«Это было не возле школы и не на территории школы. Задержан подросток, который стрелял по заброшенному зданию из пневматической винтовки. Сейчас будем разбираться, откуда у ребёнка пневматика. Уже все дают показания», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, подросток не состоял на учёте.
Кроме того, Ярославская оценила действия руководства и педагогов школы. Она отметила, что они действовали по инструкции.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали молодого человека, открывшего стрельбу из страйкбольного оружия на Ленинском проспекте рядом со школой.