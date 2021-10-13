Путин заявил, что Навальный находится в колонии за уголовное преступление

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели заявил, что Алексей Навальный находится в колонии за уголовное преступление.

«Что касается фигуранта, о котором вы сказали, он вообще находится в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления», — заявил президент.

Путин отметил, что речь идёт в том числе о преступлении в отношении работающих в России иностранных предпринимателей.

В августе президент России, комментируя ситуацию с Навальным, заявил, что «никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.