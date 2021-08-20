Путин заявил, что Навальный осуждён не за свою политическую деятельность

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.

«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров», — сказал Путин, отвечая на вопрос.

Российский лидер добавил, что «никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.