Путин заявил, что Навальный осуждён не за свою политическую деятельность
- Reuters
«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров», — сказал Путин, отвечая на вопрос.
Российский лидер добавил, что «никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона».
2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.
По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.