Путин заявил, что Навальный осуждён не за свою политическую деятельность

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.
Путин заявил, что Навальный осуждён не за свою политическую деятельность
  • Reuters

«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров», — сказал Путин, отвечая на вопрос.

Российский лидер добавил, что «никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.

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