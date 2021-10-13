В Москве арестовали мужчину, пришедшего с оружием к отделению полиции

Преображенский суд Москвы арестовал мужчину, пришедшего с огнестрельным оружием к отделению полиции на востоке столицы. Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Бабаркина Константина Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 12 декабря 2021 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчине вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина в дежурной части ОМВД по району Преображенское направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции, его обезвредили.