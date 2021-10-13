В Кировской области за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные регионального оперштаба.
По данным на 13 октября, в области зафиксировали 175 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.
Наряду с этим в Татарстане за сутки зарегистрировали 101 новый случай COVID-19, сообщает «Реальное время».
36 человек были госпитализированы. Выписаны после выздоровления 110 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане выздоровели 23 843 пациента.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 51 млн россиян.