В Кировской области за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19

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За минувшие сутки в Кировской области 512 человек были госпитализированы с диагнозом «коронавирусная инфекция».
В Кировской области за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные регионального оперштаба.

По данным на 13 октября, в области зафиксировали 175 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.

Наряду с этим в Татарстане за сутки зарегистрировали 101 новый случай COVID-19, сообщает «Реальное время».

36 человек были госпитализированы. Выписаны после выздоровления 110 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане выздоровели 23 843 пациента.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 51 млн россиян.

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