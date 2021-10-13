Терапевт Минздрава назвала главные признаки инсульта

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина перечислила главные признаки инсульта.

До сих пор инсульт остаётся одним из самых тяжёлых и распространённых заболеваний. Согласно статистике, каждый год в мире инсульт развивается у 13,7 млн человек. Половина из них после инсульта живут меньше года. В свою очередь, около половины всех выживших становятся инвалидами, пишет «Российская газета».

Симптомы инсульта обычно развиваются внезапно, в течение нескольких секунд или минут, и чаще затрагивают одну сторону тела.

К основным симптомам относятся: онемение или слабость лица, руки или ноги; спутанность сознания; проблемы с речью или пониманием речи; нарушение зрения в одном или обоих глазах; головокружение, потеря равновесия и координации движений; сильная головная боль, возможно, с тошнотой и рвотой (характерна для геморрагического инсульта).

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