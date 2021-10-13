В Нижегородской области против гриппа привились 25% населения

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Охват вакцинацией против гриппа в Нижегородской области достиг показателя в 25% от всего населения региона.
В Нижегородской области против гриппа привились 25% населения
  • Reuters

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Согласно опубликованной статистике, к сегодняшнему дню прививки против гриппа в области сделали более 770 тыс. человек, из них более 165 тыс. — дети. На текущий момент в области привиты 25% населения.

В ведомстве сообщают, что на данный момент в области зарегистрировано два случая заболевания гриппом, пишет pravda-nn.ru.

В эпидсезоне 2021—2022 годов планируется достичь охвата иммунизацией против гриппа не менее 60% от численности населения области и не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарём.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прививку от гриппа сделали более 1,3 млн человек, в том числе 151 тыс. детей.

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