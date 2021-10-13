Экипажи кораблей ЧФ провели учения в акватории Средиземного моря

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Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, провели учения по антидиверсионной обороне.
Экипажи кораблей ЧФ провели учения в акватории Средиземного моря
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Экипажи кораблей ЧФ, используя станции для слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование противодиверсионного катера «Грачонок», обнаружили подводных диверсантов, предотвратили проведение ими подводной разведки», — сообщила пресс-служба флота.

Также в рамках учений моряки выполнили практические стрельбы по мишени и осуществили подводный осмотр кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладок взрывных устройств.

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.

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