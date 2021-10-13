Диетолог Макиша назвала оптимальное суточное количество калорий

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала оптимальное суточное количество калорий.

В беседе с сайтом «Москва 24» она сообщила, что среднестатистическому человеку следует потреблять 25—30 килокалорий на килограмм своего веса в сутки.

«В абсолютных цифрах получается около 1800—2000 килокалорий в день для женщин, для мужчин — до 2500 килокалорий», — отметила эксперт.

По словам Макиши, также необходимо уделять внимание образу жизни и физической активности.

«Обязательно нужно учитывать плотность мышечной массы, потому что мышцы — самый энергоёмкий орган нашего тела. То есть если мужчина — атлет и активно занимается спортом, то, конечно, его потребность в энергии будет выше», — пояснила она.

Ранее Марина Макиша в беседе с Nation News дала рекомендации по употреблению хлеба.