Диетолог Макиша назвала оптимальное суточное количество калорий
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В беседе с сайтом «Москва 24» она сообщила, что среднестатистическому человеку следует потреблять 25—30 килокалорий на килограмм своего веса в сутки.
«В абсолютных цифрах получается около 1800—2000 килокалорий в день для женщин, для мужчин — до 2500 килокалорий», — отметила эксперт.
По словам Макиши, также необходимо уделять внимание образу жизни и физической активности.
«Обязательно нужно учитывать плотность мышечной массы, потому что мышцы — самый энергоёмкий орган нашего тела. То есть если мужчина — атлет и активно занимается спортом, то, конечно, его потребность в энергии будет выше», — пояснила она.
Ранее Марина Макиша в беседе с Nation News дала рекомендации по употреблению хлеба.