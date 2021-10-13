Аналитики заявили о росте спроса на курьеров в Татарстане после введения QR-кодов

Аналитики hh.ru заявили о росте спроса на курьеров в Татарстане после введения в республике QR-кодов.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«В интервал с пятницы по вторник для данных специалистов было размещено в три раза больше вакансий, чем за аналогичный период первой недели октября. Чаще всего эти предложения связаны с доставкой еды и непродовольственных товаров — в 36% случаев соискатели требуются на полный рабочий день», — отмечается в исследовании.

Среднее предложение по зарплате для курьеров — 42,1 тыс. рублей.

Ещё одной тенденцией стало увеличение числа вакансий с удалённым форматом работы.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.