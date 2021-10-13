Эксперт в области ЖКХ Разворотнева рассказала о законопроектах в коммунальной сфере

Исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева рассказала о том, какие вопросы будут рассматриваться комитетом Государственной думы по строительству и ЖКХ.

Назначенная заместителем председателя комитета Госдумы Разворотнева в беседе с «Российской газетой» рассказала, какие законопроекты в коммунальной сфере планируется рассмотреть в первую очередь. По её словам, речь, в частности, пойдёт о пакете поправок в Жилищный кодекс.

«Он касается и поощрений для председателей советов домов и представителей собственников, контролирующих ход капремонта. Там прописана необходимость усилить контроль собственников жилья за деятельностью управляющих компаний. Считаю, что подписание актов сдачи-приёмки этих работ должно быть обязательным, без этого деньги не должны перечисляться. Должна появиться ещё одна обязательная точка для согласования — принятие собственниками проекта и сметы работ на следующий год. Это приведёт к пересмотру системы ценообразования, позволит переходить от бесконечного выбора, сколько нужно платить за содержание дома, к «пакетному» принципу — эконом, стандарт, комфорт», — сказала Разворотнева.

Ранее сопредседатель некоммерческого партнёрства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с Inforeactor перечислила способы снизить плату за жилищно-коммунальные услуги.