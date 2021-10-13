Специалист рассказала об увеличении ежемесячного платежа по ипотеке в России на 14%

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Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что средний ежемесячный платёж по ипотеке в России за год вырос на 14% — до 18,8 тыс. рублей.
Специалист рассказала об увеличении ежемесячного платежа по ипотеке в России на 14%
  • РИА Новости

Об этом она сказала в беседе с «Известиями».

Также средняя сумма кредитов достигла 2,9 млн рублей, увеличившись на 16%, а их сроки — на 10%. Так, в 2020-м средний срок кредитования составлял 18 лет, а в 2021 году преодолел 20-летний рубеж, уточнила Решетникова.

«Доходы большей части заёмщиков за этот период не показали такой динамики роста, а значит, долговая нагрузка стала более ощутимой, ограничив наличие свободных денежных средств для досрочного погашения кредитов. Люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно», — добавила при этом эксперт.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

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