Кабмин выделил средства на ликвидацию последствий паводков в Забайкальском крае
- РИА Новости
«Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших от паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идёт о возмещении средств бюджета региона, направленных на оказание единовременной материальной помощи, которую получили более 600 пострадавших.
Ранее сообщалось, что правительство направит ещё 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье.