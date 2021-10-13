Кабмин выделил средства на ликвидацию последствий паводков в Забайкальском крае

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств Забайкальскому краю на возмещение расходов на поддержку жителей, пострадавших от паводков. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших от паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о возмещении средств бюджета региона, направленных на оказание единовременной материальной помощи, которую получили более 600 пострадавших.

Ранее сообщалось, что правительство направит ещё 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье.