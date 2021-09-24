Кабмин направит ещё 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

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Правительство России направит ещё 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин направит ещё 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье
  • © РИА Новости

Отмечается, что «Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на ликвидацию последствий паводков, произошедших прошлым летом».

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Размер транша составит 401 млн рублей. Деньги пойдут на создание временных дамб, каналов для отвода воды, проведение берегоукрепительных работ. Общая протяжённость защитных сооружений превысит 58 км. Принятое решение позволит компенсировать затраты региона, подвергшегося удару стихии, на проведение важных аварийно-восстановительных мероприятий», — говорится в сообщении.

12 сентября сообщалось, что Забайкальский край получит транш в размере более 73 млн рублей для поддержки жителей региона, которые пострадали от паводков.

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