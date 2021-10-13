В России за сутки выявили 28 717 случаев коронавируса

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В России в течение суток выявили 28 717 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 28 190 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 28 717 случаев коронавируса
  • РИА Новости

За всё время пандемии в России подтвердили 7 861 681 случай COVID-19.

За прошедшие сутки в стране от последствий заболевания коронавирусной инфекцией скончались 984 человека, сообщает оперативный штаб. Накануне сообщалось о 973 летальных случаях. За весь период в стране зафиксированы 219 329 скончавшихся.

Отмечается, что за сутки после перенесённого коронавируса выписали 21 801 человека, за всё время — 6 916 086. Накануне были выписаны 20 706 человек.

Ранее правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от коронавирусной инфекции.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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