Собянин обсудил перспективы междугороднего сотрудничества с мэром Ниццы

Мэр российской столицы Сергей Собянин обсудил со своим коллегой из Ниццы Кристианом Эстрози перспективы междугороднего сотрудничества.

«Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая модернизацию общественного транспорта и внедрение цифровых технологий в систему городского управления», — говорится на официальном портале мэра Москвы.

Собянин назвал российскую столицу самым зелёным мегаполисом мира, в котором в приоритетном порядке занимаются развитием общественного транспорта на электрической тяге: в Москве находится самый большой в Европе парк электробусов.

Кристиан Эстрози отметил заинтересованность в опыте по внедрению экологически чистого транспорта и признал успех российской столицы в разработке умного города, где технологии помогают обеспечить безопасность граждан.

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы ранее сообщили, что на улицы города 7 октября вышел 800-й электробус.