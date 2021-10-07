На улицы Москвы вышел 800-й электробус

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В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что на улицы города вышел 800-й электробус.
На улицы Москвы вышел 800-й электробус
  • © Дептранс Москвы

Об этом пишет «Москва 24».

Уточняется, что это 200-й экоавтобус, который приобрели на средства от «зелёных» облигаций.

Новый электробус запустят на маршруте №351, который проходит по Варшавскому шоссе через Новоданиловскую и Нагатинскую набережные, связывая станции метро «Нагатинская» и «Коломенская».

«Сегодня в Москве уже 800 экоавтобусов. Мы продолжаем и дальше активно развивать и поддерживать экологичный наземный городской транспорт, поэтому с этого года столица закупает только электробусы», — отметил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в сентябре в Москве состоялся Международный Евразийский форум «Такси».

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