Иммунолог рассказала о возможных последствиях дефицита витамина D

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о возможных последствиях дефицита витамина D.
Иммунолог рассказала о возможных последствиях дефицита витамина D
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Он, например, участвует в обмене микроэлементов, кальция, поэтому при его дефиците может быть хрупкость костей, измениться состояние кожи. Также от недостатка любых витаминов может ощущаться повышенная усталость, расшатанность нервной системы и так далее», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, дефицит витамина D может наблюдаться осенью, зимой и весной из-за недостатка солнца.

Как отметила Логина, самостоятельно принимать какие-либо препараты не следует — лучше сдать анализ крови и обратиться к специалисту.

«Чтобы избежать авитаминоза, нужно просто соблюдать рациональное питание, которое будет содержать морепродукты, рыбу. Их нужно употреблять наряду с овощами, фруктами, мясом», — посоветовала она.

Эксперт также рекомендовала регулярно гулять в дневное время.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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