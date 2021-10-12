В Калининграде скончалась участница Великой Отечественной войны Неонила Юхно

В Калининграде скончалась участница Великой Отечественной войны ветеран труда Неонила Юхно. Ей было 98 лет.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Соболезнования близким ветерана выразил губернатор Антон Алиханов.

«Все мы знали Неонилу Степановну как человека широкой души и доброго сердца, активную общественницу, которая до последних дней передавала свой жизненный опыт молодёжи», — заявил он.

По его словам, яркая военная судьба и доблестный жизненный путь Юхно являются примером для всех.

Юхно зачислили в народное ополчение, организованное в Москве, в 1941 году. Она освоила две специальности — пулемётчицы и прибориста на 76-мм зенитно-артиллерийской пушке. Юхно провела всю войну в 29-м зенитно-артиллерийском полку 1-го особого корпуса противовоздушной обороны.

Впоследствии, после окончания Московского технического института рыбной промышленности и хозяйства, Юхно с супругом приехала работать в Калининград. Она автор более 30 научных работ, трёх учебников. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За заслуги перед Калининградской областью», имела звание «Заслуженный экономист РСФСР».

В январе сообщалось, что Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачёв скончался в Ставропольском крае на 96-м году жизни.