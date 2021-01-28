На Ставрополье скончался ветеран Великой Отечественной войны

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Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачёв скончался в Ставропольском крае на 96-м году жизни, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
На Ставрополье скончался ветеран Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом пишет pobeda26.ru.  

В 1944 году при форсировании Дуная Ткачёв совершил подвиг: он первым в подразделении ступил на вражеский берег и под постоянными контратаками противника личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции.

«Владимир Яковлевич был достойным человеком. Очень горжусь тем, что знал его лично. Рад тому, что познакомил с ним своего сына. Его жизнь, отношение к своей стране, к своему делу вдохновляют и всегда будут служить для меня примером и нравственным ориентиром», — поделился глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Владимира Ткачёва.

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