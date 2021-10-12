В Подмосковье начал работу Российский экологический форум

Короткая ссылка
В подмосковной Истре начал работу Российский экологический форум. Он продлится два дня.
В Подмосковье начал работу Российский экологический форум
  • © instagram.com/hromushin

Об этом сообщает телеканал «360».

О достижениях Московской области рассказали вице-губернатор региона Евгений Хромушин и министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

«У нас сегодня работает десять мощнейших комплексов переработки отходов. Пять очередей ещё будет запущено до конца этого года», — заявил Хромушин.

В свою очередь, Велиховский отметил, что ещё три года назад на территории Подмосковья отсутствовала возможность раздельного сбора отходов, а теперь данная технология внедрена более чем в 95% многоквартирных домов и более чем в 75% ИЖС.

«Если говорить в цифрах, то сегодня раздельный сбор позволил не захоронить в почву более 4 млн тонн отходов, которые попали на вторичную переработку. Кроме того, у нас сформированы программы по развитию экопунктов — 5 тыс. аппаратов будет установлено до 2024 года, программа «Мегабак» — открыто 52 площадки на территории Московской области», — сообщил министр.

По его словам, ведут работу более 1 тыс. новых мусоровозов. Реализовано свыше 66 тыс. новых контейнерных площадок.

Ранее сообщалось, что на Российском экологическом форуме в Московской области выступят вице-премьер Виктория Абрамченко и глава Минприроды Александр Козлов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить