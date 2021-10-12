В Подмосковье начал работу Российский экологический форум

В подмосковной Истре начал работу Российский экологический форум. Он продлится два дня.

Об этом сообщает телеканал «360».

О достижениях Московской области рассказали вице-губернатор региона Евгений Хромушин и министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

«У нас сегодня работает десять мощнейших комплексов переработки отходов. Пять очередей ещё будет запущено до конца этого года», — заявил Хромушин.

В свою очередь, Велиховский отметил, что ещё три года назад на территории Подмосковья отсутствовала возможность раздельного сбора отходов, а теперь данная технология внедрена более чем в 95% многоквартирных домов и более чем в 75% ИЖС.

«Если говорить в цифрах, то сегодня раздельный сбор позволил не захоронить в почву более 4 млн тонн отходов, которые попали на вторичную переработку. Кроме того, у нас сформированы программы по развитию экопунктов — 5 тыс. аппаратов будет установлено до 2024 года, программа «Мегабак» — открыто 52 площадки на территории Московской области», — сообщил министр.

По его словам, ведут работу более 1 тыс. новых мусоровозов. Реализовано свыше 66 тыс. новых контейнерных площадок.

Ранее сообщалось, что на Российском экологическом форуме в Московской области выступят вице-премьер Виктория Абрамченко и глава Минприроды Александр Козлов.