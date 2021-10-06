На Российском экологическом форуме выступят Абрамченко и Козлов

На Российском экологическом форуме в Московской области выступят вице-премьер Виктория Абрамченко и глава Минприроды Александр Козлов. Форум состоится 12—13 октября.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Российского экологического оператора (РЭО).

«Российский экологический форум (РЭФ) — это новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами в России. РЭФ соберёт в одном месте топовых спикеров», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Пленарная сессия, в которой примут участие Абрамченко и Козлов, пройдёт в первый день форума. Будут затронуты вопросы мусорной реформы и её промежуточных итогов, инвестиции в отрасль, Концепция расширенной ответственности производителей, опыт бизнеса по возвращению вторсырья в оборот.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 11—13 апреля 2022 года состоится VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога».