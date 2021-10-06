На Российском экологическом форуме выступят Абрамченко и Козлов

Короткая ссылка
На Российском экологическом форуме в Московской области выступят вице-премьер Виктория Абрамченко и глава Минприроды Александр Козлов. Форум состоится 12—13 октября.
На Российском экологическом форуме выступят Абрамченко и Козлов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Российского экологического оператора (РЭО).

«Российский экологический форум (РЭФ) — это новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами в России. РЭФ соберёт в одном месте топовых спикеров», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Пленарная сессия, в которой примут участие Абрамченко и Козлов, пройдёт в первый день форума. Будут затронуты вопросы мусорной реформы и её промежуточных итогов, инвестиции в отрасль, Концепция расширенной ответственности производителей, опыт бизнеса по возвращению вторсырья в оборот.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 11—13 апреля 2022 года состоится VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить