Международный арктический форум пройдёт в апреле 2022 года в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 11—13 апреля 2022 года состоится VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога».
Международный арктический форум пройдёт в апреле 2022 года в Петербурге
  • Reuters

Об этом сообщил фонд «Росконгресс».

Традиционно в центре внимания участников форума будут вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества.

«Для нас, как для страны — председателя в Арктическом совете, площадка форума имеет особую практическую значимость в решении ключевых вопросов арктических территорий», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его словам, форум является уникальным пространством для конструктивного сотрудничества с международными и региональными структурами, а также возможностью сфокусироваться на российских и международных приоритетах, в числе которых изменение климата и экология, экономическое сотрудничество в Арктике, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры и развитие человеческого капитала.

Он отметил, что Россия намерена обеспечивать устойчивое развитие Арктического региона, сохраняя его социальный, экономический и природный баланс.

Как ранее сообщали «Известия», Восточный экономический форум пройдёт в 2021 году в гибридном формате.

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