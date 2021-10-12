В Москве на Кутузовском шоссе произошло ДТП с участием такси
На Кутузовском шоссе произошла авария с участием BMW X6 и такси, перекрыты две полосы. Об этом сообщает РИА Новости.
- РИА Новости
Отмечается, что после столкновения BMW вынесло на тротуар.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее электробус наехал на женщину, упавшую в результате удара прохожего на проезжую часть на площади Киевского Вокзала в Москве.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему: