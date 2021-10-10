В Москве женщина погибла при наезде электробуса у Киевского вокзала
- РИА Новости
«Сегодня около 19 часов произошло ДТП на площади Киевского Вокзала, у дома 1. По предварительным данным, женщина упала на проезжую часть в тот момент, когда электробус подъезжал к остановке общественного транспорта, в результате чего получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении Telegram-канала Департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что, по предварительной версии, причиной гибели стал конфликт, в ходе которого женщину вытолкнул мужчина под заднее колесо едущего электробуса.
Злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что пять машин столкнулись в Москве на улице Нижние Мнёвники.