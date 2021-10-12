В РЭУ имени Плеханова высказались о программе маткапитала

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Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что программа материнского капитала работает в России достаточно эффективно.
В РЭУ имени Плеханова высказались о программе маткапитала
  • РИА Новости

«Причём во всех её аспектах: повышение детности, уровня жизни и рождаемости в целом. В 2021 году сумма проиндексирована на 3,7%, и многие ожидали соответствующую индексацию и в этом году. Поэтому последующая индексация на уровень фактической инфляции — очень верное решение», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, есть исследования, согласно которым на первом месте среди причин откладывания рождения ребёнка идут именно материальные трудности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года.

В сентябре первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с материнским капиталом.

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