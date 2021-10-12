Спасатели нашли автомобиль времён войны во время разминирования теплохода «Жан Жорес»

Водолазы нашли советский полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 во время разминирования четвёртого трюма затонувшего теплохода «Жан Жорес» на дне Феодосийской бухты.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.

«Трёхтонный автомобиль был поднят с глубины 18 м с помощью строп и пятитонного понтона. После буксировки его подняли на берег с помощью грузоподъёмного крана. Эксперты оценили его состояние как вполне удовлетворительное», — заявили в пресс-службе.

После реставрации автомобиль станет экспонатом Феодосийского музея древностей.

Ранее сообщалось, что в этом году севастопольские водолазы подняли более 500 боеприпасов с теплохода «Жан Жорес», который затонул под Феодосией во времена Великой Отечественной войны. За 2019 и 2020 годы специалисты обезвредили более 1 тыс. единиц боеприпасов с судна.