Севастопольские пиротехники продолжают разминировать теплоход «Жан Жорес»

В этом году севастопольские водолазы подняли более 500 боеприпасов с теплохода «Жан Жорес», который затонул под Феодосией во времена Великой Отечественной войны. За 2019 и 2020 годы специалисты обезвредили более 1 тыс. единиц боеприпасов с судна.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На данный момент мы работаем в четвёртом и пятом трюмах. Здесь большое скопление снарядов 152-мм калибра — каждый весит около 50 кг», — уточнил начальник отделения подводного разминирования ГУ МЧС России по Севастополю Виктор Ильенко.

В настоящее время на 18-метровой глубине идут работы для высвобождения путей, чтобы поднять и обезвредить взрывоопасные предметы.

Ранее портал «Ямал-Медиа» передавал, что в Тюменской области нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны.