Севастопольские пиротехники продолжают разминировать теплоход «Жан Жорес»
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«На данный момент мы работаем в четвёртом и пятом трюмах. Здесь большое скопление снарядов 152-мм калибра — каждый весит около 50 кг», — уточнил начальник отделения подводного разминирования ГУ МЧС России по Севастополю Виктор Ильенко.
В настоящее время на 18-метровой глубине идут работы для высвобождения путей, чтобы поднять и обезвредить взрывоопасные предметы.
Ранее портал «Ямал-Медиа» передавал, что в Тюменской области нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны.