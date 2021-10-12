Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области
- РИА Новости
«Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», — говорится в указе на сайте Кремля.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
В ходе встречи с Евраевым в режиме видеоконференции президент пожелал ему успехов. Путин отметил, что после первых шагов Евраева на новом месте работы планирует с ним увидеться, поговорить более подробно и обсудить дальнейшую работу.
«Со своей стороны готов буду сделать всё для того, чтобы вас поддержать», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Миронов был назначен помощником президента Российской Федерации после его отставки с должности губернатора Ярославской области.