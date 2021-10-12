Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области

Михаил Евраев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», — говорится в указе на сайте Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

В ходе встречи с Евраевым в режиме видеоконференции президент пожелал ему успехов. Путин отметил, что после первых шагов Евраева на новом месте работы планирует с ним увидеться, поговорить более подробно и обсудить дальнейшую работу.

«Со своей стороны готов буду сделать всё для того, чтобы вас поддержать», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Миронов был назначен помощником президента Российской Федерации после его отставки с должности губернатора Ярославской области.