В ОНК рассказали об условиях содержания в ИВС ректора Шанинки
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«Сергей Зуев находится в трёхместной камере, у него два соседа: один задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другой — за нанесение телесных повреждений», — сказал он, отметив, что на сокамерников ректор Шанинки не жаловался.
По словам правозащитника, у Зуева была только одна просьба — регулярно измерять ему давление.
«Зуев заявил, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в ИВС», — добавил правозащитник, уточнив, что ректор вину не признает.
Члены ОНК посетили также бывшего замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которая пока остаётся в ИВС.
«Она сидит в двухместной камере с девушкой, обвиняемой в краже. У Раковой просьба к сотрудникам изолятора — чаще выдавать кипяток: в ИВС его дают на завтрак и ужин, а электророзетки в камерах ИВС не работают», — информировал собеседник RT.
Он также отметил, что Зуев и Ракова «приятно удивлены качеством питания в ИВС».
Ракова рассказала членам ОНК, что удовлетворена завтраком: пшённой кашей, бутербродом с колбасой и чаем с сахаром.
Ранее МВД сообщило, что ректор Шанинки Сергей Зуев стал подозреваемым по делу Раковой: его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих образовательному фонду.
Ожидается, что 13 октября суд изберёт Зуеву меру пресечения.