В ОНК рассказали об условиях содержания в ИВС ректора Шанинки

Задержанный по делу бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой ректор Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергей Зуев помещён в ИВС на Петровке. Об этом RT сообщил член ОНК Кирилл Беспалов.

«Сергей Зуев находится в трёхместной камере, у него два соседа: один задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другой — за нанесение телесных повреждений», — сказал он, отметив, что на сокамерников ректор Шанинки не жаловался.

По словам правозащитника, у Зуева была только одна просьба — регулярно измерять ему давление.

«Зуев заявил, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в ИВС», — добавил правозащитник, уточнив, что ректор вину не признает.

Члены ОНК посетили также бывшего замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которая пока остаётся в ИВС.

«Она сидит в двухместной камере с девушкой, обвиняемой в краже. У Раковой просьба к сотрудникам изолятора — чаще выдавать кипяток: в ИВС его дают на завтрак и ужин, а электророзетки в камерах ИВС не работают», — информировал собеседник RT.

Он также отметил, что Зуев и Ракова «приятно удивлены качеством питания в ИВС».

Ракова рассказала членам ОНК, что удовлетворена завтраком: пшённой кашей, бутербродом с колбасой и чаем с сахаром.

Ранее МВД сообщило, что ректор Шанинки Сергей Зуев стал подозреваемым по делу Раковой: его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих образовательному фонду.

Ожидается, что 13 октября суд изберёт Зуеву меру пресечения.