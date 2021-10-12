В состав ВМФ России принята подлодка «Магадан»
- РИА Новости
«В Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» состоялась торжественная церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.
Отмечается, что верфи передали подлодку во флот на месяц раньше установленного срока.
По словам главкома ВМФ Николая Евменова, это говорит о том, что по ряду направлений военного кораблестроения достигнут серьезный результат.
Ранее флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели ракетные стрельбы в Японском море в рамках учений.