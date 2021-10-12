В состав ВМФ России принята подлодка «Магадан»

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Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Магадан» принята в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает Минобороны.
В состав ВМФ России принята подлодка «Магадан»
  • РИА Новости

«В Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» состоялась торжественная церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.

Отмечается, что верфи передали подлодку во флот на месяц раньше установленного срока.

По словам главкома ВМФ Николая Евменова, это говорит о том, что по ряду направлений военного кораблестроения достигнут серьезный результат.

Ранее флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели ракетные стрельбы в Японском море в рамках учений.

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