Депутат Госдумы Бессараб рассказала о необходимости проекта о профилактике семейного насилия

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что Совет Федерации планирует внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца года.

«Я думаю, что он уже назрел, потому что дискуссии в обществе продолжаются. Насилие — это не только кулаки и побои: насилие — это психологическое давление, нагрузка», — отметила депутат.

По её словам, для эффективной профилактики нужна слаженная работа всех систем.

«Работа кризисных женских центров, работа психологов, работа всего государства по предотвращению насилия — она нужна. Я думаю, что надо выносить, надо обсуждать и принимать взвешенное решение с учётом всех сторон», — заключила парламентарий.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации планирует внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца года.

Она добавила, что целью закона является привлечение внимания к недопустимости бытового насилия и фокусировка на его профилактике.