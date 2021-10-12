Совфед планирует до конца года внести в Госдуму проект о профилактике семейного насилия

Совет Федерации внесёт в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца года. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Думаю, мы внесём наконец в Госдуму в осеннюю сессию закон о профилактике семейно-бытового насилия. Уверена, что он будет по-прежнему вызывать споры, но нынешний вариант уже приемлем для внесения и обсуждения», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что целью закона является привлечение внимания к недопустимости бытового насилия и акцентирование внимания на его профилактике.

«В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон нужен, и мы будем активно его продвигать», — заявила спикер.

Ранее Матвиенко пригласила президента России Владимира Путина посетить Евразийский женский форум.